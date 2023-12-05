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    Скоулз о Рашфорде: В прошлом сезоне Маркус был великолепен, но сейчс он вредит «Манчестер Юнайтед»

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    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз оценил игру нападающего «красных дьяволов» в матче 14-го тура АПЛ с «Ньюкаслом» (0:1).

    Маркус Рашфорд
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    Маркус Рашфорд

    Напомним, что форвард остался недоволен тем, что его заменили на 61-й минуте.

    «Не понимаю, почему Рашфорда так удивила замена. Почему, по его мнению, он всё ещё должен был быть на поле? Он приносил команде больше вреда, чем пользы.

    В прошлом сезоне Маркус был великолепен. Да, он талантлив, несомненно. Но его поведение после замен иногда вызывает вопросы.

    Сейчас он один из самых опытных игроков команды. На него равняются другие. Тот же Майну и Гарначо смотрят на него снизу вверх», — приводит слова Скоулза The Sun.

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    • В нынешнем сезоне Рашфорд провел 13 матчей за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ, забил 2 гола и сделал голевую передачу.

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