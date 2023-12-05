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    Невилл о проблемах «МЮ»: Игроки выглядят незаинтересованными

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    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл назвал причины неудачной игры «красных дьяволов» в нынешнем сезоне.

    Гари Невилл
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    Гари Невилл

    «Подобное уже происходило раньше. Это похоже на день сурка. Игроки выглядят незаинтересованными, язык тела плохой, выступления средние, тренера критикуют, скаутов начинают ругать, владельцы не выполнили свою работу по продаже клуба, хоть это уже и давно продолжается.

    Независимо от того, сделают ли это на этой или следующей неделе, кажется, что это неизбежно.

    "Манчестер Юнайтед" застрял. Они застряли в череде провалов, особенно если смотреть на потраченные суммы, а также успехи прошлого. И это не изменится до реальных структурных изменений. Я говорю об этом снова и снова. Больше не вижу смысла кричать об этом», — написал Невилл в своей колонке для Sky Sports.

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    В следующем матче подопечные тен Хага сыграют с 6-го декабря с «Челси» в 23:15 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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