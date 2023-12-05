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    «Манчестер Юнайтед» — «Челси». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 15-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Челси»

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    6 декабря в 23:15 по московскому времени «Манчестер Юнайтед» дома сыграет против «Челси». За ходом матча 15-го тура чемпионата Англии приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Манчестер Юнайтед»

    «Красные дьяволы» набрали 24 очка в 14-ти матчах, что позволяет им занимать 7-ю строчку в турнирной таблице АПЛ. На счету «Манчестер Юнайтед» 8 побед и 6 поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 16:17.

    В предыдущем туре подопечные Эрика тен Хага встречались на выезде с «Ньюкаслом» (0:1). Исход встречи решил Гордон, забив на 55-й минуте матча.

    Это поражение стало для «Манчестер Юнайтед» первым в АПЛ после трех побед кряду. Ранее «красные дьяволы» с сухим счетом последовательно обыграли «Фулхэм» (1:0), «Лутон» (1:0) и «Эвертон» (3:0).

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    «Челси»

    Подопечные Маурисио Почеттино набрали 19 очков в 14-ти матчах и расположились ровно в середине таблицы АПЛ, на 10-м месте. На счету лондонского клуба 5 побед, 4 ничьи и 5 поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 25:22.

    В прошедшее воскресенье «Челси» дома переиграл «Брайтон» в результативном матче (3:2). Дублем в составе лондонцев отметился Фернандес, еще один мяч на свой счет записал Колуилл.

    Эта победа стала для «Челси» первой после разгрома «Тоттенхэма» в 11-м туре (4:1). Далее «синие» в сумасшедшем матче сыграли вничью с «Манчестер Сити» (4:4), а затем крупно уступили «Ньюкаслу» (1:4).

    Личные встречи

    В прошлом сезоне АПЛ в Лондоне была зафиксирована ничья (1:1), а в Манчестере «красные дьяволы» разгромили соперника со счетом 4:1. Всего в 10-ти крайних матчах на счету манкунианцев 4 победы, «Челси» оказался сильнее в одном случае и 5 раз команды сыграли вничью.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Челси» с коэффициентом 2.85.

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