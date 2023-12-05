Личка подтвердил интерес «Динамо» к Сутормину

Главный тренер «Динамо»прокомментировал информацию об интересе клуба к полузащитнику «Зенита»

Сообщалось, что «Динамо» входит в число клубов, которые хотят подписать Сутормина во время зимней паузы в чемпионате России.

«Знаю его только по игре за "Зенит", в "Оренбурге" не помню. Он бывший игрок Федотова, работал с Ойеволе, который сейчас в моем тренерском штабе.

Не хочу сейчас рассуждать об этом. Надо поговорить с руководством. Алексей — хороший игрок», — приводит слова чешского специалиста «Матч ТВ».

В текущем чемпионате России Сутормин провел семь матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.