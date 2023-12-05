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    Колыванов: Тюкавин — один из самых талантливых российских форвардов

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    Российский тренер Игорь Колыванов прокомментировал признание Константина Тюкавина лучшим молодым игроком России в 2023 году.

    Константин Тюкавин
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    Константин Тюкавин

    «Тюкавин провел год очень прилично. В последних пяти матчах подряд он отличается голом. Да, был у него не лучший отрезок семь-восемь туров назад. Тогда и шли разговоры о возможном уходе. Константина лихорадило. А так, Тюкавин один из самых талантливых российских нападающих. 21 год, и вся карьера впереди. Наверняка рад был продлить контракт с "Динамо", успокоился. Нападающий он острый, умеет и отдать, и принять, и развернуться. Рад, что остался в "Динамо", и надеюсь, что в будущем поедет поиграть немного в европейскую команду.

    Может ли Тюкавин претендовать на звание лучшего игрока сезона Премьер-лиги? Лучшего молодого — точно. А так, надо будет смотреть на то, как "Динамо" закончит сезон. Ближе к концовке можно будет говорить. Если продолжит играть, как сейчас, и забивать, то шансы есть», — сказал Колыванов «Чемпионату».

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