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    Артета: Нам нужно прогрессировать и не смотреть на других

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    Наставник «Арсенала» Микель Артета прокомментировал чемпионскую гонку в нынешнем сезоне АПЛ.

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    «Чемпионская гонка? Пока я не думаю об этом. Я думаю о том, как сыграть лучше, как быть стабильнее, чтобы нас было сложнее обыграть, и о том, что нам нужно исправить и как наилучшим образом использовать наших футболистов. Впереди у нас целый марафон.

    Меня вдохновляет футбол, который демонстрирует моя команда, подход всех игроков к тренировкам. А на результаты и игру других команд смотреть не стоит. Это не главное», — приводит слова Артеты Daily Mail.

    После 14 туров «Арсенал» лидирует в таблице АПЛ, набрав 33 очка. В прошлом сезоне золотые медали завоевал «Манчестер Сити».

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