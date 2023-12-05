Артета: Нам нужно прогрессировать и не смотреть на других

Наставник «Арсенала»прокомментировал чемпионскую гонку в нынешнем сезоне АПЛ.

«Чемпионская гонка? Пока я не думаю об этом. Я думаю о том, как сыграть лучше, как быть стабильнее, чтобы нас было сложнее обыграть, и о том, что нам нужно исправить и как наилучшим образом использовать наших футболистов. Впереди у нас целый марафон.

Меня вдохновляет футбол, который демонстрирует моя команда, подход всех игроков к тренировкам. А на результаты и игру других команд смотреть не стоит. Это не главное», — приводит слова Артеты Daily Mail.

После 14 туров «Арсенал» лидирует в таблице АПЛ, набрав 33 очка. В прошлом сезоне золотые медали завоевал «Манчестер Сити».