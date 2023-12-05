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    Алаев о поведении Абаскаля и Галактионова: Я понимаю их состояние, эмоции на пределе

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    Президент РПЛ Александр Алаев объяснил срывы главных тренеров после последних матчей.

    Александр Алаев
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    Александр Алаев

    Наставник «Локомотива» Михаил Галактионов был дисквалифицирован на 2 матча из-за нецензурного высказывания в послематчевом интервью. Подобное наказание также грозит Гильермо Абаскалю из «Спартака» и Валерию Карпину из «Ростова».

    «Конечно, это нас не красит. Такие инциденты точно не делают лигу лучше. Но в то же время я не то, что хочу оправдывать тренеров, но я понимаю их состояние. Сложный этап сезона, завершающийся. Позади длинный путь. Эмоции на пределе.

    Все мы люди. Где-то срываются, где-то не контролируют эмоции. Надеюсь, что уже сезон завершим, а таких случаев больше не будет, КДК, кого сочтет нужным, накажет. А в перерыве, думаю, все наберутся сил, вернутся, и таких эпизодов будет меньше», — сказал Алаев «СЭ».

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