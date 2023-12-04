Ямал заявил, что не чувствует давления в «Барселоне»

Ламин Ямаль Фото: globallookpress.com
«Я не чувствую давления (из-за игры за "Барселону"). Может быть, потому что мне всего 16 лет. Для меня это просто игра, даже когда нам приходится выступать на больших стадионах.
Я нахожусь в одном из двух-трех крупнейших клубов мира, но в то же время для меня это второй дом… или, скорее, даже первый. Потому что я нахожусь в системе клуба с семи лет и на протяжении нескольких лет ночевал на базе клубной академии», — сказал Ямаль Tuttosport.
В нынешнем сезоне полузащитник провел 15 матчей за «Барселону» в Примере, забил гол и сделал голевую передачу.