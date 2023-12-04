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    Ямал заявил, что не чувствует давления в «Барселоне»

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    Полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль, который дебютировал за «сине-гранатовых» в нынешнем сезоне, рассказал о том, ощущает ли давление, выступая за каталонский клуб.

    Ламин Ямаль
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    Ламин Ямаль

    «Я не чувствую давления (из-за игры за "Барселону"). Может быть, потому что мне всего 16 лет. Для меня это просто игра, даже когда нам приходится выступать на больших стадионах.

    Я нахожусь в одном из двух-трех крупнейших клубов мира, но в то же время для меня это второй дом… или, скорее, даже первый. Потому что я нахожусь в системе клуба с семи лет и на протяжении нескольких лет ночевал на базе клубной академии», — сказал Ямаль Tuttosport.

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