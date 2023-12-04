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    Хави высказался о возможном уходе из «Барселоны»

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    Наставник «Барселоны» Хави высказался по поводу возможного ухода из каталонского клуба.

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    «У меня нет ощущения, что моя должность когда-либо была под угрозой. Я счастлив, у меня есть доверие со стороны президента и Деку. Уверен, что этот сезон будет очень хорошим. Команда играет хуже, поэтому мы не показываем ожидаемые результаты.

    Нужно играть стабильнее. Многое нужно улучшить. Мы сделали много хорошего, теперь должны улучшить игру. Так к нам придут хорошие результаты», — приводит слова специалиста Marca.

    После 15 туров «Барселона» идет третьей в таблице Примеры, набрав 34 очка. В прошлом сезоне каталонский клуб стал чемпионом Испании.

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