Хави высказался о возможном уходе из «Барселоны»

Наставник «Барселоны»высказался по поводу возможного ухода из каталонского клуба.

«У меня нет ощущения, что моя должность когда-либо была под угрозой. Я счастлив, у меня есть доверие со стороны президента и Деку. Уверен, что этот сезон будет очень хорошим. Команда играет хуже, поэтому мы не показываем ожидаемые результаты.

Нужно играть стабильнее. Многое нужно улучшить. Мы сделали много хорошего, теперь должны улучшить игру. Так к нам придут хорошие результаты», — приводит слова специалиста Marca.

После 15 туров «Барселона» идет третьей в таблице Примеры, набрав 34 очка. В прошлом сезоне каталонский клуб стал чемпионом Испании.