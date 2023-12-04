Уткин: Зимние матчи совершенно необходимы телевидению

Известный комментаторвысказался относительно проведения матчей РПЛ в декабре.

«Вот вы говорите: давайте начнем пораньше, летом. Давайте начнем попозже, в марте. Ведь время есть! Иногда еще именно вот к этому приплетается возврат к системе "весна-осень".

Но все же проще гораздо. Эти матчи совершенно необходимы телевидению. Они позволяют рассчитывать на подписку на "Матч! Премьер" в декабре и феврале, хотя бы частичного сегмента обычных подписчиков.

И это не имеет отношения, кстати, к тому, какая на телевидении администрация. Нормальная деловая логика.

Нужно больше зарабатывать на футболе, тогда и не придется крохи считать», — написал Уткин в телеграм-канале.