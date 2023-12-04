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    Саттон о проблемах «МЮ»: Думаю, у тен Хага в команде есть игроки-змеи

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    Экс-нападающий «Челси» Крис Саттон предположил, что в «Манчестер Юнайтед» может быть не лучшая атмосфера среди футболистов.

    Эрик тен Хаг
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    Эрик тен Хаг

    «Неудачи "МЮ"? Дело не только в тен Хаге. Думаю, у него в команде есть игроки-змеи. Раздевалка манкунианцев на данный момент переполнена примадоннами.

    В команде много футболистов, нежелающих бегать. Бруну Фернандеш не бежит, Маркус Рашфорд не бежит, Антони Марсьяль не бежит. Они талантливые игроки. Но почему они не трудятся на поле?

    Я не понимаю, на какой позиции играет Бруну. Но он капитан. Рой Кин, Стив Брюс, Брайан Робсон, будучи капитанами, допустили бы то, что происходит на поле? Разве они позволили бы игрокам не возвращаться в защиту, не выкладываться полностью?» — приводит слова Саттона Daily Mail.

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    • После 14-и туров «Манчестер Юнайтед» занимает 7-е место в таблице АПЛ с 24 очками в активе. В следующем матче «манкунианцы» сыграют с «Челси» 6-го декабря.

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