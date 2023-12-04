Орлов: Двухочковый отрыв «Краснодара» от «Зенита» вообще ничего не значит

Комментаторвысказался о том, что лидерство в РПЛ вновь захватил «Краснодар».

«Игровой кризис "Зенита"? Я бы так не говорил. Выездной матч, холодно... Пока это только начало второго круга. Да, "Краснодар" вышел вперед, но отрыв составляет всего два очка. Это вообще ничего не значит. Уже в следующем туре команда Ивича может сыграть вничью с ЦСКА. Без Кордобы южанам будет тяжело.

Я же смотрел параллельно игру "быков" с "Оренбургом". Не сказал бы, что хозяева были на голову выше. "Оренбург" при определенных раскладах мог увезти ничью. При этом, безусловно, нужно "Краснодар" похвалить. Вырвал очень важную победу», — сказал Орлов «СЭ».

После 17 туров «Зенит» с 33 очками идет вторым в таблице РПЛ. Лидирует в лиге «Краснодар» (35).