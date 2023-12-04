Мележиков: У «Спартака» есть деньги, классные игроки, но нет стабильной команды

Бывший генеральный директор «Спартака»раскритиковал клуб после поражения от(1:2) в 17 туре чемпионата России.

«Ничего не изменилось! Выигрыш — и следом два поражения! Как и говорили ранее!

Конечно, плотность в таблице высокая и ничего еще не потеряно, но я сомневаюсь в каком-то прорыве: новые лидеры еще не возродились, а на имеющихся уже не рассчитывают. Во всяком случае, пока это бросается в глаза!

Конечно, Промес наряду с некоторыми другими игроками может быть мотиватором в моменте, но нужны лидеры, которые способны поддерживать и развивать жесткий характер команды, характер победителя, над созданием которого должны работать тренерский штаб и руководство!

Поэтому и впечатление такое: есть классные игроки, есть большой коллектив с длинной и, в принципе, равнозначной скамейкой, есть деньги. Но нет стержня, хребта, и по факту устойчивой и стабильной команды», — приводит слова Мележикова «Спорт-Экспресс».

Календарь и таблица РПЛ

«Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ.