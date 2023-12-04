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    Мележиков: У «Спартака» есть деньги, классные игроки, но нет стабильной команды

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    Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков раскритиковал клуб после поражения от «Ахмата» (1:2) в 17 туре чемпионата России.

    Евгений Мележиков
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    Евгений Мележиков

    «Ничего не изменилось! Выигрыш — и следом два поражения! Как и говорили ранее!

    Конечно, плотность в таблице высокая и ничего еще не потеряно, но я сомневаюсь в каком-то прорыве: новые лидеры еще не возродились, а на имеющихся уже не рассчитывают. Во всяком случае, пока это бросается в глаза!

    Конечно, Промес наряду с некоторыми другими игроками может быть мотиватором в моменте, но нужны лидеры, которые способны поддерживать и развивать жесткий характер команды, характер победителя, над созданием которого должны работать тренерский штаб и руководство!

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    • Поэтому и впечатление такое: есть классные игроки, есть большой коллектив с длинной и, в принципе, равнозначной скамейкой, есть деньги. Но нет стержня, хребта, и по факту устойчивой и стабильной команды», — приводит слова Мележикова «Спорт-Экспресс».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ.

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