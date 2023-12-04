Матич: Погба и Санчо опаздывали на тренировки почти каждый день

Экс-полузащитникрассказал о отсутствии пунктуальности нескольких известных футболистов.

«В "Челси" футболисты вели себя как профессионалы, они были пунктуальны и никогда не опаздывали на тренировки. В "Манчестер Юнайтед" это происходило почти каждый день. Среди игроков, которые всегда опаздывали, были Поль Погба, Джейдон Санчо и ещё несколько футболистов.

Те партнёры, которые всегда приезжали вовремя, злились,. Мы решили создать внутрикомандный дисциплинарный комитет, главой которого стал я.

Я взял лист бумаги и фиксировал на нём имена тех, кто опаздывал. За один сезон мы собрали штрафов примерно на € 85 тыс. Мы собирались потратить эти деньги на вечеринку в Лондоне, но из-за пандемии коронавируса нам это не удалось», — приводит слова Матича Metro.

В сезоне 2021/2022 полузащитник провел за «Манчестер Юнайтед» 23 матча и отдал 4 голевые передачи.