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    Матич: Погба и Санчо опаздывали на тренировки почти каждый день

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    Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич рассказал о отсутствии пунктуальности нескольких известных футболистов.

    Неманья Матич
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    Неманья Матич

    «В "Челси" футболисты вели себя как профессионалы, они были пунктуальны и никогда не опаздывали на тренировки. В "Манчестер Юнайтед" это происходило почти каждый день. Среди игроков, которые всегда опаздывали, были Поль Погба, Джейдон Санчо и ещё несколько футболистов.

    Те партнёры, которые всегда приезжали вовремя, злились,. Мы решили создать внутрикомандный дисциплинарный комитет, главой которого стал я.

    Я взял лист бумаги и фиксировал на нём имена тех, кто опаздывал. За один сезон мы собрали штрафов примерно на € 85 тыс. Мы собирались потратить эти деньги на вечеринку в Лондоне, но из-за пандемии коронавируса нам это не удалось», — приводит слова Матича Metro.

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