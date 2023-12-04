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    Кин: Начинаю сомневаться, что «Манчестер Сити» выиграет АПЛ

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    Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин высказался о шансах «Манчестер Сити» выиграть текущий чемпионат Англии.

    Рой Кин
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    Рой Кин

    В минувшее воскресенье «Ман Сити» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» (3:3). Команда Хосепа Гвардиолы занимает третье место в таблице АПЛ после 14 туров.

    «Я не стал бы ставить против "Манчестер Сити", но я начинаю сомневаться в том, что они выиграют титул в этом сезоне.

    Есть причина, по которой он не выигрывался четыре года подряд: поддерживая этот уровень, этот голод, желание, вы получаете травмы, некоторые из лучших игроков выбывают.

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    • Но, конечно, я присматриваюсь к "Арсеналу" и "Ливерпулю" как претендентам на чемпионство, особенно к "Арсеналу" с его силой и глубиной состава, а также опытом прошлого сезона», — приводит слова Кина Daily Mail.

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