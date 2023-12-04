Кин: Начинаю сомневаться, что «Манчестер Сити» выиграет АПЛ

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед»высказался о шансахвыиграть текущий чемпионат Англии.

В минувшее воскресенье «Ман Сити» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» (3:3). Команда Хосепа Гвардиолы занимает третье место в таблице АПЛ после 14 туров.

«Я не стал бы ставить против "Манчестер Сити", но я начинаю сомневаться в том, что они выиграют титул в этом сезоне.

Есть причина, по которой он не выигрывался четыре года подряд: поддерживая этот уровень, этот голод, желание, вы получаете травмы, некоторые из лучших игроков выбывают.

Но, конечно, я присматриваюсь к "Арсеналу" и "Ливерпулю" как претендентам на чемпионство, особенно к "Арсеналу" с его силой и глубиной состава, а также опытом прошлого сезона», — приводит слова Кина Daily Mail.