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    Хамес рассказал о своем переходе в «Реал»

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    Экс-полузащитник «Реала» Хамес Родригес рассказал о том, что перед переходом в стан «сливочных» им интересовались «Манчестер Сити» и ПСЖ.

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    «Меня хотели ПСЖ и "Манчестер Сити", но я желал славы, я хотел в "Реал". Ничто не сравнится с "Реалом".

    Другие команды предлагали более привлекательный контракт, но меня убедил Флорентино Перес. Он сказал мне: "Чего ты хочешь, денег или славы?". Я ответил, что хочу славы и тогда он сказал: "Что же, дело сделано", — приводит слова Хамеса Mundo Deportivo.

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    • Сейчас Родригес выступает за бразильский "Сан-Паулу".

    Напомним, что полузащитник перешел в "Реал" в 2014 году, проведя за "сливочных" 125 матчей. За этот период игрок забил 37 голов и сделал 42 ассиста.

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