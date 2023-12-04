Хамес рассказал о своем переходе в «Реал»

Экс-полузащитникрассказал о том, что перед переходом в стан «сливочных» им интересовались

«Меня хотели ПСЖ и "Манчестер Сити", но я желал славы, я хотел в "Реал". Ничто не сравнится с "Реалом".

Другие команды предлагали более привлекательный контракт, но меня убедил Флорентино Перес. Он сказал мне: "Чего ты хочешь, денег или славы?". Я ответил, что хочу славы и тогда он сказал: "Что же, дело сделано", — приводит слова Хамеса Mundo Deportivo.

Сейчас Родригес выступает за бразильский "Сан-Паулу".

Напомним, что полузащитник перешел в "Реал" в 2014 году, проведя за "сливочных" 125 матчей. За этот период игрок забил 37 голов и сделал 42 ассиста.