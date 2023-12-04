Невилл: Я больше не хочу смотреть игры «Манчестер Юнайтед»

Бывший футболиствысказался о текущем положении дел в английском коллективе.

«Продолжаются всё те же самые разговоры, которые говорят: "Ну, конечно, мы не можем избавиться от тренера, мы должны избавиться от игроков, потому что именно они избавились от других наставников".

А потом мы обращаемся к владельцам — и мне скучно. Я устал от своего клуба. Я больше не хочу смотреть их игры и это самое печальное обвинение, которое вы можете предъявить своему футбольному клубу, когда вам надоест смотреть их матчи.

Календарь и таблица АПЛ

И это не только я, пара человек за последние пару недель сказали: Хватит, хватит», — приводит слова Невилла Sky Sports.