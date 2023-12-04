В «Динамо» назвали задачи клуба на сезон

Член совета директоров московскоговысказался о турнирных амбициях бело-голубых в текущих розыгрышах чемпионата и Кубка России.

«У "Динамо" пять побед подряд? Связываю это с тем, что у нас тренерский штаб, который всё больше и больше понимает команду и её возможности. Также связываю с тем, что у нас подобрался качественный состав, которому по силам выполнять самые высокие задачи.

К какой цели движется команда? "Динамо" очень хочет завоевать трофеи как в РПЛ, так и в Кубке России», — цитирует Гафина «Чемпионат».

Календарь и таблица РПЛ

На данный момент «Динамо» набрало 31 очко за 17 туров и занимает третье место в турнирной таблице.