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    В «Динамо» назвали задачи клуба на сезон

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    Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о турнирных амбициях бело-голубых в текущих розыгрышах чемпионата и Кубка России.

    Дмитрий Гафин
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    Дмитрий Гафин

    «У "Динамо" пять побед подряд? Связываю это с тем, что у нас тренерский штаб, который всё больше и больше понимает команду и её возможности. Также связываю с тем, что у нас подобрался качественный состав, которому по силам выполнять самые высокие задачи.

    К какой цели движется команда? "Динамо" очень хочет завоевать трофеи как в РПЛ, так и в Кубке России», — цитирует Гафина «Чемпионат».

    Календарь и таблица РПЛ

    На данный момент «Динамо» набрало 31 очко за 17 туров и занимает третье место в турнирной таблице.

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