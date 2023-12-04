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    Черданцев: Один-единственный стадион с крышей в стране, которая играет в футбол зимой, — это уму непостижимо

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    Известный комментатор Георгий Черданцев высказался относительно проведения матчей РПЛ в декабре.

    Георгий Черданцев
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    Георгий Черданцев

    «Когда Илья Геркус был президентом "Локомотива", он мне рассказывал, что был готов проект строительства крыши на "РЖД Арене".

    По его словам, проект стоил гораздо дешевле, чем можно себе представить. Вполне подъемный бюджет. Не баснословные расходы. А польза что для спортсменов, что в первую очередь для зрителей бесценна. Но проект не поддержали.

    Почему "Спартак" не построил стадион с крышей, почему вообще все новые арены, особенно в Москве, без крыши?

    Один-единственный стадион с крышей (в Петербурге) в стране, которая играет в футбол зимой, — это, конечно, уму непостижимо», — написал Черданцев в своем телеграм-канале.

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