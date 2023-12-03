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    Самедов не видит преимуществ в переходе на систему «весна-осень»

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    Экс-футболист «Спартака» и сборной России Александр Самедов высказался о возможном возвращении системы «весна-осень».

    Александр Самедов
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    Александр Самедов

    «Насколько я помню, мы в любом случае заканчивали играть либо в конце ноября, либо в начале декабря. Плюс-минус, ситуация такая же была. Не помню, чтоб мы намного раньше заканчивали. Все равно какой-то тур один в декабре мы играли.

    Это все же аномалия погоды, такие регионы, ничего с этим не поделаешь. Крыши бы точно спасли ситуацию, если бы они были. А так, вот сегодняшний матч — понятно, что это не футбол. Но была ли возможность его переноса, не знаю», — цитирует Самедова «Спорт-Экспресс».

    Напомним, перед матчем 17-го тура РПЛ ЦСКА — «Ростов» (2:0) снег на «ВЭБ Арене» убирали лопатами и трактором несколько часов, а после старта игры продолжили это делать на тех участках поля, на которых не проходил матч.

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