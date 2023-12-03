В 16:30 03.12.2023 Локомотив и Зенит начнут матч в российской футбольной Премьер-лиге.

Локомотив — Зенит

Последний матч между собой: Зенит — Локомотив 1:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Календарь и таблица РПЛ

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Прогноз на матч

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Локомотив» — «Зенит» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.70 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:4 (победит «Зенит»).

Трансляция

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