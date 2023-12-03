Кобелев о новом контракте Тюкавина с «Динамо»: Клуб показал, что играет вдолгую

Бывший главный тренер «Динамо»высказался о важности продления контракта с нападающим

Новое соглашение Тюкавина с «Динамо» рассчитано до лета 2028 года.

«Продлить контракт с Тюкавиным — очень правильное решение со стороны "Динамо". Не знаю всех деталей, но если подписали контракт, то всех всё устраивает.

Тем самым "Динамо" показывает, что может сохранить своих лучших футболистов и играет вдолгую. Это очень важно и для Тюкавина, и для остальных футболистов.

В последнее время были разговоры о будущем Константина, но трансферы любят тишину. Тяжело судить, были ли какие‑то предложения от других клубов», — приводит слова Кобелева «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Тюкавин провел за «Динамо» 16 матчей в РПЛ, забил 7 голов и сделал 4 результативные передачи.