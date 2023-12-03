В 22:00 03.12.2023 Фламенго и Куяба начнут матч в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А).

Фламенго — Куяба

Последний матч между собой: Куяба — Фламенго 3:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Прогноз на матч

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «Фламенго»).

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