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    Фламенго — Куяба смотреть онлайн

    03.12.2023 в 22:00 начнется матч в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А) Фламенго — Куяба

    Футбол Латинская Америка
    В 22:00 03.12.2023 Фламенго и Куяба начнут матч в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А).

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    Фламенго — Куяба

    Последний матч между собой: Куяба — Фламенго 3:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «Фламенго»).

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