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    Ахмат — Спартак смотреть онлайн

    03.12.2023 в 19:00 начнется матч в чемпионате России по футболу Ахмат — Спартак

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    В 19:00 03.12.2023 Ахмат и Спартак начнут матч в чемпионате России по футболу.

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    Ахмат — Спартак

    Последний матч между собой: Спартак — Ахмат 0:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    Календарь и таблица РПЛ

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    Прогноз на матч

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ахмат» — «Спартак» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.83.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

    Трансляция

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