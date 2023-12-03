В 19:00 03.12.2023 Ахмат и Спартак начнут матч в чемпионате России по футболу.

Ахмат — Спартак

Последний матч между собой: Спартак — Ахмат 0:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Календарь и таблица РПЛ

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Прогноз на матч

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ахмат» — «Спартак» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.83 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

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