Хави о Левандовском: Он робот, тренируется, тренируется и тренируется

Главный тренервысоко оценил игру нападающего «сине-гранатовых»

«Левандовский — машина, он не перестаёт работать, с каждым днём становится всё лучше. Он робот, тренируется, тренируется, тренируется… Он наш лучший бомбардир, он будет продолжать забивать голы.

Что действительно нужно сделать, так это время от времени давать ему пищу для размышлений. Меня это не беспокоит. Два матча назад он забил два гола. Мы должны больше заботиться о нём. Нужно подготовить команду ещё лучше, чтобы он мог больше забивать», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне Левандовский провел 12 матчей за «Барселону» в Примере, забил 7 голов и сделал 3 голевые передачи.