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    Радимов: «Динамо» и Тюкавин довольны, что продлили контракт

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    Экс-футболист сборной России Владислав Радимов высказался по поводу того, что форвард Константин Тюкавин продлил контракт с московским «Динамо».

    Владислав Радимов
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    Владислав Радимов

    Новое соглашение заключено до 2028 года.

    «20 млн евро отступных — это нормально. Молодой футболист, который играет с перепадами. В начале сезона были голы, потом долго не мог забить. Вернулся и показывает очень хороший футбол. Если заиграет стабильно, а мы вернемся на европейскую арену, то цена взлетит.

    Главное в этом контракте для русских клубов было в том, чтобы его не забрал ни "Спартак", ни "Локомотив", ни "Зенит". Все сработали хорошо. "Динамо" довольно, Тюкавин вообще всех поздравил с подписанием контракта», — сказал Радимов «Матч ТВ».

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