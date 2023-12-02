Радимов: «Динамо» и Тюкавин довольны, что продлили контракт

Экс-футболист сборной Россиивысказался по поводу того, что форвардпродлил контракт с московским «Динамо».

Новое соглашение заключено до 2028 года.

«20 млн евро отступных — это нормально. Молодой футболист, который играет с перепадами. В начале сезона были голы, потом долго не мог забить. Вернулся и показывает очень хороший футбол. Если заиграет стабильно, а мы вернемся на европейскую арену, то цена взлетит.

Главное в этом контракте для русских клубов было в том, чтобы его не забрал ни "Спартак", ни "Локомотив", ни "Зенит". Все сработали хорошо. "Динамо" довольно, Тюкавин вообще всех поздравил с подписанием контракта», — сказал Радимов «Матч ТВ».