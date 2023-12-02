Каррагер: Каземиро — ужасная покупка для «Манчестер Юнайтед»

Бывший футболиствысказался о бразильском полузащитнике

«Когда вы смотрите на "Манчестер Юнайтед", покупающего Каземиро — мне всё равно, насколько хорошо он выступал в прошлом сезоне. Это ужасная покупка с точки зрения бизнеса и клуба. Это просто паника.

€ 81 млн за парня, которому 30, 31 год. Пятилетний контракт, огромные деньги. Я думаю, что сейчас он на пути вниз… Кто собирается его подписать? Думаю, что менеджеры просто имеют слишком большую власть над подписаниями», — написал Караггер на своей странице в социальной сети.