Игонин: «Локомотив» в матче с «Зенитом» будет замотивирован

Алексей Игонин Фото: globallookpress.com
Игра начнется 3 декабря в 16:30 мск.
«Скажется ли поражение от "Динамо" на "Зените"? Нас уже приучили, что кубковые матчи отличаются от матчей в чемпионате. Часто команды играют не в своих оптимальных составах, дают возможность поиграть тем, у кого мало практики. Но всё равно поражение — это неприятно. Какие-то мысли возникают после неудачной игры с "Динамо".
"Локомотив" будет замотивирован. Можно вспомнить, что они хорошо сыграли с "Зенитом" в Питере. Понимаю, что накал страстей и настрой будут запредельными», — цитирует Игонина «Чемпионат».