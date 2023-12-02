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    Игонин: «Локомотив» в матче с «Зенитом» будет замотивирован

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    Бывший футболист Алексей Игонин рассказал, чего ждет от матча 17-го тура РПЛ «Локомотив»«Зенит».

    Алексей Игонин
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    Алексей Игонин

    Игра начнется 3 декабря в 16:30 мск.

    «Скажется ли поражение от "Динамо" на "Зените"? Нас уже приучили, что кубковые матчи отличаются от матчей в чемпионате. Часто команды играют не в своих оптимальных составах, дают возможность поиграть тем, у кого мало практики. Но всё равно поражение — это неприятно. Какие-то мысли возникают после неудачной игры с "Динамо".

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    "Локомотив" будет замотивирован. Можно вспомнить, что они хорошо сыграли с "Зенитом" в Питере. Понимаю, что накал страстей и настрой будут запредельными», — цитирует Игонина «Чемпионат».

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