Игонин: «Локомотив» в матче с «Зенитом» будет замотивирован

Бывший футболистрассказал, чего ждет от матча 17-го тура РПЛ

Игра начнется 3 декабря в 16:30 мск.

«Скажется ли поражение от "Динамо" на "Зените"? Нас уже приучили, что кубковые матчи отличаются от матчей в чемпионате. Часто команды играют не в своих оптимальных составах, дают возможность поиграть тем, у кого мало практики. Но всё равно поражение — это неприятно. Какие-то мысли возникают после неудачной игры с "Динамо".

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"Локомотив" будет замотивирован. Можно вспомнить, что они хорошо сыграли с "Зенитом" в Питере. Понимаю, что накал страстей и настрой будут запредельными», — цитирует Игонина «Чемпионат».