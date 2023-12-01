Тен Хаг: Онана является вторым лучшим вратарем в АПЛ

Главный тренерподдержал голкипера команды

«У него сильный характер, он справится с этой ситуацией. В целом за первые пять месяцев в клубе он преуспел. Если вы хорошо проанализируете, то увидите, что по статистике он является вторым лучшим вратарём английской Премьер-лиги, ведь он занимает второе место среди голкиперов по проценту отражённых ударов, которые должны были завершиться голами», — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо.

В нынешнем сезоне Онана принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 33 мяча.