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    Тен Хаг: Онана является вторым лучшим вратарем в АПЛ

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поддержал голкипера команды Андре Онана.

    Эрик тен Хаг
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    Эрик тен Хаг

    «У него сильный характер, он справится с этой ситуацией. В целом за первые пять месяцев в клубе он преуспел. Если вы хорошо проанализируете, то увидите, что по статистике он является вторым лучшим вратарём английской Премьер-лиги, ведь он занимает второе место среди голкиперов по проценту отражённых ударов, которые должны были завершиться голами», — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо.

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