Семак считает, что в РПЛ стало меньше судейских ошибок

Главный тренер «Зенита»считает, что арбитры РПЛ стали допускать меньше ошибок, чем в начале сезона.

«С тренерской точки зрения спорные моменты воспринимается с бровки ярче, нежели во время просмотров после матча. Когда‑то тренеры правы, где‑то ошибаются судьи.

В сравнении с началом сезона становится лучше. Было много моментов касаемо трактовок тех или иных ситуаций. Сейчас появились объяснения судейского корпуса.

Эта открытость способствует пониманию тех или иных ситуаций», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

«Зенит» в ближайшем матче встретится с «Локомотивом» в рамках 17 тура РПЛ. Игра пройдет 3 декабря в Москве, начало — в 16:30 мск.