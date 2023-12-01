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    Семак считает, что в РПЛ стало меньше судейских ошибок

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак считает, что арбитры РПЛ стали допускать меньше ошибок, чем в начале сезона.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «С тренерской точки зрения спорные моменты воспринимается с бровки ярче, нежели во время просмотров после матча. Когда‑то тренеры правы, где‑то ошибаются судьи.

    В сравнении с началом сезона становится лучше. Было много моментов касаемо трактовок тех или иных ситуаций. Сейчас появились объяснения судейского корпуса.

    Эта открытость способствует пониманию тех или иных ситуаций», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

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