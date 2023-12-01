Семак высказался о предстоящем матче «Зенита» с «Локомотивом»

Главный тренерподелился мнением о предстоящем матче 17-го тура российской Премьер-лиги с

«Маловероятно участие Караваева, все остальные работают в общей группе. В прошлом сезоне "Локомотив" шёл очень уверенно. В этом сезоне не так, наверное, как хотелось бы.

Команда хорошая. Укомплектована хорошими российскими игроками. Со временем придёт результат. Мы должны стараться думать о своей игре и не опускаться ниже своего уровня. У нас много своих проблем.

Мотивация на каждую игру на должном уровне. У нас в этом сезоне пять поражений. Если мы будем меньше ошибаться — будет меньше поражений. Только забрались на первое место. Понимаем, что удержаться там сложно, но мы приложим все усилия», — передает слова Семака Чемпионат.

Напомним, что матч между «Локомотивом» и «Зенитом» состоится 3-го декабря в 16:30 мск.

После 16-и туров «Зенит» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 33 очками в активе. «Локомотив» — на 8-й позиции (25).