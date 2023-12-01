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    Романцев: Если Тюкавин окажется в «Зените», через год он уже будет стоить миллионов 50

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    Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поделился мнением о словах наставника «Зенита» Сергея Семака, который ранее пожаловался о завышенной трансферной стоимости игроков с российским паспортом.

    Олег Романцев
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    Олег Романцев

    «Признаюсь, прежде никогда об этом не слышал, хотя повода не верить Сергею Богдановичу у меня нет. И скорее это попахивает не спекуляцией, а одним из вариантов коррупции.

    Мне вспоминаются рассказы Дасаева, Родионова, Онопко — о том, как тяжело приходилось им за границей, где попасть в состав можно было, если ты доказал, что на голову сильнее местных. У нас же при всех равных в споре россиянина с легионером предпочтение часто отдают иностранцу, потому что за него заплачены большие деньги.

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    • Что касается задирания цен на молодые таланты, то не исключаю, что это вариант, который может помочь сохранить у себя перспективного парня. Тогда это плохо. Возможно, говоря об этом, Семак имел в виду интерес к форварду "Динамо" Тюкавину, который почему-то не всегда попадал там в состав. А в "Зените" в нем видят игрока, который не только усилит команду, но еще и выйдет на новый уровень. Для этого есть все данные.

    И если Тюкавин все-таки окажется в "Зените", то, поверьте, через год он уже будет стоить миллионов 50. А пока все повисло в воздухе», — приводит слова Романцева «Спорт-Экспресс».

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