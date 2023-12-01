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    Полесье — Верес смотреть онлайн

    01.12.2023 в 18:00 начнется матч в украинской Премьер-лиге Полесье — Верес

    Футбол Премьер-лига (Украина)
    В 18:00 01.12.2023 Полесье и Верес начнут матч в украинской Премьер-лиге.

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    Полесье — Верес

    Последний матч между собой: Верес — Полесье 0:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    Прогноз на матч

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Полесье»).

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