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    Почеттино: Мы злейшие враги сами для себя и должны сосредоточиться на внутренних проблемах

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    Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассказал о текущем положении дел в команде.

    Маурисио Почеттино
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    Маурисио Почеттино

    «После того как я пересмотрел проигранный матч с "Ньюкаслом", чувствовал себя хуже, чем сразу же после завершения встречи. Я был жесток со своими футболистами, как внутри команды, так и в СМИ. Также я считаю, что подход тренерского штаба был неправильным, поэтому мы тоже берём на себя ответственность.

    Эта неделя была хорошей для того, чтобы понять, что нам нужно улучшить. Нам необходимо быть более последовательными и зрелыми. Иногда подобные трудные ситуации помогают команде расти, и дело здесь не в сопернике.

    Мы обыграли "Тоттенхэм", но проиграли "Ньюкаслу", так что можно сказать, что мы злейшие враги сами для себя и должны сосредоточиться на внутренних проблемах. Если мы будем в хорошей форме, то будем играть достойно, и "Брайтон" не станет для нас большой проблемой», — цитирует Почеттино Evening Standard.

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