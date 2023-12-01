Почеттино: Мы злейшие враги сами для себя и должны сосредоточиться на внутренних проблемах

Главный тренеррассказал о текущем положении дел в команде.

«После того как я пересмотрел проигранный матч с "Ньюкаслом", чувствовал себя хуже, чем сразу же после завершения встречи. Я был жесток со своими футболистами, как внутри команды, так и в СМИ. Также я считаю, что подход тренерского штаба был неправильным, поэтому мы тоже берём на себя ответственность.

Эта неделя была хорошей для того, чтобы понять, что нам нужно улучшить. Нам необходимо быть более последовательными и зрелыми. Иногда подобные трудные ситуации помогают команде расти, и дело здесь не в сопернике.

Мы обыграли "Тоттенхэм", но проиграли "Ньюкаслу", так что можно сказать, что мы злейшие враги сами для себя и должны сосредоточиться на внутренних проблемах. Если мы будем в хорошей форме, то будем играть достойно, и "Брайтон" не станет для нас большой проблемой», — цитирует Почеттино Evening Standard.