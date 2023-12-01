В «Динамо» отреагировали на продление контракта с Тюкавиным

Генеральный директорпрокомментировал продление контракта с нападающим бело-голубых

«Костя для "Динамо" ключевой игрок. Очень рады. Не было никаких сомнений, что достигнем соглашения. Он просил меня его не хвалить. Поздравляем.

Финансовые условия контракта не раскрываем. Здесь есть представитель Кости. Переговоры начали летом. Была серия встреч. Мы сразу поняли, что есть намерения договориться. Это было понятно, исходя из всей ситуации. Сближали позиции и договорились по всем условиям», — цитирует Пивоварова «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Тюкавин провел 16 матчей за «бело-голубых» в РПЛ, забил 7 голов и сделал 4 голевые передачи.