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    Пиняев объяснил, почему «Локомотив» часто пропускает на последних минутах

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    Полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев ответил на вопрос о том, почему «железнодорожники» стали пропускать много голов на последних минутах матча.

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    «Почему так много голов в матчах "Локомотива" на последних минутах? Магия.

    Есть объяснение этой магии? Мне кажется, пока нас петух в зад (в оригинале использовалось более грубое слово) не клюнет, не начинаем», — сказал Пиняев в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

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    • Напомним, что в матче 16-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» «Локомотив» вел в счете 3:1, но умудрился упустить проимущество. «Железнодорожники» пропустили на 90+4-й и 90+12-й минутах встречи.

    В нынешнем сезоне Пиняев провел 16 матчей за «Локомотив», забил 2 гола и сделал 3 голевые передачи.

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