Кержаков: Хотел бы, чтобы Хиддинк объяснил, почему не взял меня на Евро-2008

Бывший футболист «Зенита», «Динамо», «Севильи» и сборной Россиивысказался о том, что не попал в состав национальной команды на Евро-2008.

«О том, что я не еду на Евро-2008, узнал по телевизору. Только после этого мне позвонил помощник Хиддинка Бородюк…

Хотелось бы, чтобы Гус однажды мне всё объяснил. Пусть не под камеры, просто чтобы сказал: "Я тебя не взял, потому что ты был слабый в тот момент". Или: "Я не хотел портить атмосферу в сборной". Или еще по каким-то причинам….

Потому что я так в итоге и не знаю, почему меня не взяли», — сказал Кержаков в интервью YouTube-каналу TIME.

Напомним, сборная России дошла до полуфинала на чемпионате Европы в 2008 году.