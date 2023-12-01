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    Кержаков: Хотел бы, чтобы Хиддинк объяснил, почему не взял меня на Евро-2008

    Футбол Сборная России Футбол России Зенит
    Бывший футболист «Зенита», «Динамо», «Севильи» и сборной России Александр Кержаков высказался о том, что не попал в состав национальной команды на Евро-2008.

    Александр Кержаков
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    Александр Кержаков

    «О том, что я не еду на Евро-2008, узнал по телевизору. Только после этого мне позвонил помощник Хиддинка Бородюк…

    Хотелось бы, чтобы Гус однажды мне всё объяснил. Пусть не под камеры, просто чтобы сказал: "Я тебя не взял, потому что ты был слабый в тот момент". Или: "Я не хотел портить атмосферу в сборной". Или еще по каким-то причинам….

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    • Потому что я так в итоге и не знаю, почему меня не взяли», — сказал Кержаков в интервью YouTube-каналу TIME.

    Напомним, сборная России дошла до полуфинала на чемпионате Европы в 2008 году.

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