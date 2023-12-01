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    Хатайспор — Антальяспор смотреть онлайн

    01.12.2023 в 20:00 начнется матч в турецской футбольной Суперлиге Хатайспор — Антальяспор

    Футбол
    В 20:00 01.12.2023 Хатайспор и Антальяспор начнут матч в турецской футбольной Суперлиге.

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    Хатайспор — Антальяспор

    Последний матч между собой: Хатайспор — Антальяспор 2:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Антальяспор»).

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