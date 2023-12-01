ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Антуан ГризманнРабота над ошибками. Как Гризманн стал лучшим игроком Ла Лиги в 32 года
  • 22:00
    • СКА одержал 10-ю победу подряд, переиграв «Витязь»
  • 21:11
    • Головин в третий раз подряд признан лучшим футболистом «Монако» по итогам месяца
  • 19:27
    • «Динамо» обыграло «Трактор» и вышло в лидеры Западной конференции
  • 19:18
    • Иммобиле признали игроком недели в Лиге чемпионов
  • 18:29
    • Андреева пробилась в полуфинал турнира в Андорре
    Все новости спорта

    Сборная ФНЛ не оставила шансов сборной Медиалиги

    ФНЛ — Медиалига: счет матча 4:0, обзор голов

    Футбол Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ Товарищеские матчи ФНЛ — Первая лига Футбол России
    Завершилась товарищеская встреча между сборной ФНЛ и сборной Медиалиги. Победу со счетом 4:0 одержали профессиональные футболисты.

    Автор дубля Эльдар Низамутдинов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Автор дубля Эльдар Низамутдинов

    Игра проходила в Каспийске (Дагестан) по правилам Медиафутбола — два тайма по 30 минут.

    Уже на третьей минуте счет открыл на родном стадионе форвард «Динамо» Сердер Сердеров.

    На 47-й минуте второй гол забил нападающий «Шинника» Эльдар Низамутдинов. Через шесть минут 42-летний ветеран сделал дубль.

    Окончательный счет на табло установил защитник «Шинника» Дмитрий Шадринцев — 4:0.

  • Калешин назвал причину увольнения из «Акрона»
  • Читайте по теме

    • Сборную ФНЛ возглавлял Евгений Калешин, недавно покинувший «Акрон».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед» определить сильнейшего?
  • «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 3.80
    •
  • «Реал» и «Гранада» забьют друг другу?!
  • «Реал» — «Гранада». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • «Даллас» разберется с далекой от идеала «Тампой-Бэй»
  • «Даллас» — «Тампа-Бэй». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.93
  • Экспресс дня 1 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  3.80
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Реал — Гранада
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Даллас — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Завтра в 22:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Милан — Фрозиноне
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.44
  • Прогноз на матч Бавария — Унион Берлин
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Арсенал — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Финикс — Денвер
  • Баскетбол
  • Завтра в 06:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Торонто — Бостон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры