ФНЛ — Медиалига: счет матча 4:0, обзор голов

Завершилась товарищеская встреча между. Победу со счетом 4:0 одержали профессиональные футболисты.

Игра проходила в Каспийске (Дагестан) по правилам Медиафутбола — два тайма по 30 минут.

Уже на третьей минуте счет открыл на родном стадионе форвард «Динамо» Сердер Сердеров.

На 47-й минуте второй гол забил нападающий «Шинника» Эльдар Низамутдинов. Через шесть минут 42-летний ветеран сделал дубль.

Окончательный счет на табло установил защитник «Шинника» Дмитрий Шадринцев — 4:0.

Сборную ФНЛ возглавлял Евгений Калешин, недавно покинувший «Акрон».