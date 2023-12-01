В «Динамо» подтвердили интерес «Зенита» к Тюкавину

Генеральный директорответил на вопрос об интересек нападающему

«Зенит обозначал интерес. Это было и публично. Аршавин не только легенда российского футбола, но и член правления "Зенита". Когда слышим от него: "Молодец, что Тюкавин не продлил контракт"… Это звучит не очень дружественно. Официальных предложений от "Зенита" не было. Мы там, где мы есть. А вообще, прежде всего надо следить за контрактами своих футболистов, они тоже заканчиваются», — цитирует Пивоварова «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Тюкавин провел 16 матчей за «бело-голубых» в РПЛ, забил 7 голов и сделал 4 голевые передачи.