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    Каррагер: Онана превращает победы в ничьи, а ничьи в поражения

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    Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер раскритиковал вратаря «Манчестер Юнайтед» Андре Онана после ошибок в матче Лиги чемпионов против «Галатасарая» (3:3).

    Андре Онана
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    Андре Онана

    «Когда вратарь в плохой форме, ему нигде не скрыться. Онана, возможно, все еще пользуется поддержкой тен Хага, но время и терпение не на его стороне.

    Для "Манчестер Юнайтед" недопустимо, чтобы вратарь постоянно совершал так много ошибок в рутинных ситуациях. Чем дольше это будет продолжаться, тем более уязвимым станет положение Онана.

    Вратари слишком важны. Они на последней линии защиты, их провалы должны быть редкими, а не повторяющейся тенденцией. Когда вратари теряют уверенность, все это чувствуют: болельщики, партнеры по команде, соперники и медиа.

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    • Великие вратари превращают поражения в ничьи, а ничьи в тяжелые победы, особенно в крупнейших клубах. Для команды, охотящейся за величайшими трофеями, искусство быть вратарем мирового класса состоит в том, чтобы блестяще делать то немногое, что от вас требуется.

    К несчастью для Онана, в начале своей карьеры в "Юнайтед" он превращает победы в ничьи, а ничьи в поражения. В отличие от великих прошлых команд "МЮ", у него слишком много работы, и чем больше ему приходится вступать в игру, тем больше вероятность очередной ошибки», — приводит слова Каррагера The Telegraph.

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