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    Брагантино — Форталеза смотреть онлайн

    01.12.2023 в 02:30 начнется матч в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А) Брагантино — Форталеза

    Футбол Латинская Америка
    В 02:30 01.12.2023 Брагантино и Форталеза начнут матч в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А).

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    Брагантино — Форталеза

    Последний матч между собой: Форталеза — Брагантино 0:3 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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