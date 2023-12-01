Агент Тюкавина: Был определенный интерес от «Зенита» и ЦСКА. Следующий шаг — Европа

Агент, представляющий интересы нападающего, рассказал, какие российские клубы интересовались игроком.

«Был определенный интерес от "Зенита" и ЦСКА. Но сейчас об этом говорить нет смысла. Не получилось — и не получилось. Сейчас мы двигаемся дальше с "Динамо". Следующий шаг — Европа.

Для Кости изначально было очень важно остаться в "Динамо". Он с пяти лет в этом клубе. Приоритетом был именно этот вариант. В начале переговоров были небольшие разногласия, но такое бывает всегда. И "Динамо", и мы нашли взаимовыгодные моменты. Думаю, что обе стороны довольны таким решением», — приводит слова Сафонова «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Тюкавин провел 16 матчей за «бело-голубых» в РПЛ, забил 7 голов и сделал 4 голевые передачи.