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    Агент Тюкавина: Был определенный интерес от «Зенита» и ЦСКА. Следующий шаг — Европа

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    Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал, какие российские клубы интересовались игроком.

    Константин Тюкавин
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    Константин Тюкавин

    «Был определенный интерес от "Зенита" и ЦСКА. Но сейчас об этом говорить нет смысла. Не получилось — и не получилось. Сейчас мы двигаемся дальше с "Динамо". Следующий шаг — Европа.

    Для Кости изначально было очень важно остаться в "Динамо". Он с пяти лет в этом клубе. Приоритетом был именно этот вариант. В начале переговоров были небольшие разногласия, но такое бывает всегда. И "Динамо", и мы нашли взаимовыгодные моменты. Думаю, что обе стороны довольны таким решением», — приводит слова Сафонова «Спорт-Экспресс».

    В нынешнем сезоне Тюкавин провел 16 матчей за «бело-голубых» в РПЛ, забил 7 голов и сделал 4 голевые передачи.

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