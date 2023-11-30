Шунин: Мне, конечно, очень приятно, что я сравнялся с Яшиным по количеству матчей за «Динамо»

Голкипервысказался о своем достижении по количеству матчей за «бело-голубых».

«Мне, конечно, очень приятно, что я сравнялся с Львом Ивановичем Яшиным, величайшим вратарём всех времен. Когда-то я просто мечтал выйти на футбольное поле, а сегодня уже сыграл достаточно огромное количество матчей за свой любимый клуб.

Я очень благодарен клубу за то, что мне даётся возможность играть, я, конечно, каждые матчи и тренировки отдаюсь на максимум, чтобы прогрессировать, не останавливаться, помогать команде.

Надеюсь, что дальше будет больше, будут ещё матчи, на сегодняшний день я очень рад, что смог сыграть столько же матчей, сколько сыграл в своё время Лев Иванович Яшин. Я не хотел бы сравнивать себя с Львом Ивановичем Яшиным, в плане сыгранных матчей — да, но в плане всего остального, конечно, он является величайшим вратарем.

Хотелось бы, чтобы я когда-нибудь таким стал, но уже, наверное, этого не получится. Плюс много разных моментов есть, почему я не могу стать таким великим, как он. Поэтому классно, что сыграл столько же матчей, будем двигаться дальше», — приводит слова Шунина ТАСС.

Напомним, что Шунин провел 358 матчей за «Динамо» в течении своей карьеры. В нынешнем сезоне голкипер провел 10 матчей за «бело-голубых», в один из которых сыграл на ноль.