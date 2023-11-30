Агент: Ведем переговоры по Миранчуку и Жемалетдинову с Ульяновым

Футбольный агент, представляющий интересы полузащитникови Рифата, рассказал, ведутся ли переговоры по продлению контракта его клиентов с клубом.

«По всем ребятам, у кого заканчиваются контракты, а это Миранчук, Жемалетдинов и другие игроки, мы ведём переговоры со спортивным директором "Локомотива" Ульяновым.

Думаю, что какую-то конкретику стоит ждать во время зимних сборов команды. Но конкретика эта будет, если гендиректор клуба Леонченко отработает свой контракт до конца и покинет "Локомотив" 31 декабря», — цитирует Шпинева «Чемпионат».

Срок действия контрактов Антона Миранчука и Рифата Жемалетдинова с железнодорожниками рассчитан до 30 июня 2024 года.