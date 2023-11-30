Скоулз: Онана выглядит так, словно пропустит после любого удара

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед»высказался об ошибках вратаря «красных дьяволов»в матче Лиги чемпионов против «Галатасарая» (3:3).

«Тренеры должны нести ответственность за игроков, которых они приводят. Очень жаль, ведь Онана нормально смотрелся в последние несколько недель. Он совершает нешаблонные сэйвы, но в Лиге чемпионов он слишком расслаблен. Ему не хватает концентрации. Для вратаря концентрация — это всё.

Это ужасная ошибка (в эпизоде со вторым пропущенным голом — прим.). Не знаю даже, что он пытался сделать.

Онана заставляет всю команду нервничать и делает так, что простые сэйвы выглядят сложными. Я считаю, что и третий гол он не должен был пропускать.

Андре выглядит так, словно пропустит после любого удара, поэтому соперники просто начнут говорить: "Бейте по воротам".

Нельзя постоянно защищать вратаря после ошибок, сейчас это происходит слишком часто. Не знаю, что будут делать дальше», — приводит слова Скоулза The Telegraph.