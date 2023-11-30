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    Polissya Zhytomyr U19 — Veres Rivne U19 смотреть онлайн

    30.11.2023 в 13:00 начнется матч в чемпионате Украины по футболу Polissya Zhytomyr U19 — Veres Rivne U19

    Футбол Премьер-лига (Украина)
    В 13:00 30.11.2023 Polissya Zhytomyr U19 и Veres Rivne U19 начнут матч в чемпионате Украины по футболу.

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    Polissya Zhytomyr U19 — Veres Rivne U19

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