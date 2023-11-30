Пике о современной молодежи: Им уже нет никакого смысла сидеть в комнате и смотреть 90-минутный матч

Экс-защитникзаявил о том, что у молодежи снижается интерес к футболу.

«Молодые люди привыкли к иным скоростям и ритмам. Они могут смотреть на несколько экранов одновременно, паралелльно используя соцсети для получения информации. Обладая всей этой информацией, нет никакого смысла сидеть в комнате и смотреть 90-минутный матч.

В 90-х ничего другого не было. Ты не мог выбирать. Сейчас все потребляется совсем по-другому. Но это не означает, что футбол потерял свою привлекательность», — сказал Пике изданию Marca.

Напомним, что Пике объявил о завершении карьеры футболиста в конце 2022 года. В сезоне 2022/2023 защитник провел 6 матчей за «Барселону» в Примере и не отметился результативными действиями.