Мюллер о своей роли в «Баварии»: Ситуация такова, какая она есть, всем приходится с этим мириться

Нападающийназвал причины своего перехода на второстепенные роли в команде.

«Работа тренера — принимать решения, нравится это нам, игрокам, или нет. Для меня главное — делать всё, что в моих силах, когда у меня есть свободные минуты, хорошо выступать на тренировках и быть довольным собой.

У нас много атакующих игроков, которые дают очень хорошие результаты. Ситуация такова, какая она есть. Всем приходится с этим мириться. Пока мы выигрываем, это второстепенные темы.

Моё тело работает хорошо, я могу продолжать. Я стараюсь делать своё дело каждую секунду на тренировочном поле и в играх, и на самом деле это получается довольно хорошо», — приводит слова Мюллера Bayern & Germany.

В нынешнем сезоне форвард провел 15 матчей за «Баварию» во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 5 голевых передач.