Круговой отклонил первое предложение «Зенита» по новому контракту

Данил Круговой Фото: globallookpress.com
«Предложения от "Зенита" еще не было. Точнее оно было, но меня не устроило. Мы будем встречаться зимой и разговаривать.
Почему оно не устроило? Это конфиденциальная информация», — сказал 25-летний футболист, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».
Действующее соглашение Кругового с «Зенитом» рассчитано до июня 2024 года. В текущем чемпионате России он провел 10 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.
Transfermarket оценивает стоимость Кругового в 2,5 миллиона евро.