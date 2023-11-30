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    Круговой отклонил первое предложение «Зенита» по новому контракту

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    Защитник «Зенита» Данил Круговой признался, что до сих пор не договорился с клубом о продлении контракта.

    Данил Круговой
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    Данил Круговой

    «Предложения от "Зенита" еще не было. Точнее оно было, но меня не устроило. Мы будем встречаться зимой и разговаривать.

    Почему оно не устроило? Это конфиденциальная информация», — сказал 25-летний футболист, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

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    • Действующее соглашение Кругового с «Зенитом» рассчитано до июня 2024 года. В текущем чемпионате России он провел 10 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

    Transfermarket оценивает стоимость Кругового в 2,5 миллиона евро.

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