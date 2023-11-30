Круговой отклонил первое предложение «Зенита» по новому контракту

Защитник «Зенита»признался, что до сих пор не договорился с клубом о продлении контракта.

«Предложения от "Зенита" еще не было. Точнее оно было, но меня не устроило. Мы будем встречаться зимой и разговаривать.

Почему оно не устроило? Это конфиденциальная информация», — сказал 25-летний футболист, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Действующее соглашение Кругового с «Зенитом» рассчитано до июня 2024 года. В текущем чемпионате России он провел 10 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

Transfermarket оценивает стоимость Кругового в 2,5 миллиона евро.